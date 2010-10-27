В Саду Дружбы на Литейном расцвела сакура

Традиционно период цветения сакуры длится около двух недель.

В Саду Дружбы на Литейном проспекте началось цветение сакуры — деревья покрылись нежно-розовыми лепестками, создавая атмосферу настоящей японской весны.

В этом году сакура зацвела раньше обычного, и пока это одно из немногих мест в городе, где можно полюбоваться этим зрелищем. В ближайшее время японская вишня расцветёт и в других уголках Петербурга: в Ботаническом саду Петра Великого, Приморском парке Победы, саду-партере Смольного, парке Лесотехнической академии, парке Декабристов, саду "Василеостровец" и Камском саду.

Традиционно период цветения сакуры длится около двух недель, но из-за переменчивой петербургской погоды может сократиться, поэтому горожанам и гостям города стоит поторопиться, чтобы застать это красивое явление.

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Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга, Сад Дружбы