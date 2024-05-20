Приложение "Лента" дало сбой у пользователей в Петербурге

Жители Петербурга сообщили о неполадках в работе мобильного приложения.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой в работе мобильного приложения федерального ретейлера "Лента". Информация об этом появилась на сервисе Downdetector.

Проблемы возникли днем 3 сентября. Пользователи отмечали, что при входе появлялось сообщение "произошла ошибка". Доступ к личному кабинету и цифровой карте сохранялся, однако нельзя было использовать бонусные баллы и просмотреть историю покупок.

По состоянию на 13:40 часть неполадок устранили. В пресс-службе компании уточнили, что терминалы в торговых залах функционируют без сбоев.

Кроме жителей Петербурга, жалобы на проблемы с приложением поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Тюменской областей.

Фото: Piter.TV