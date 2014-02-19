В Пулково прошло шоу флагов и концерт Юлии Савичевой

Юлия Савичева выступила на праздничном концерте для сотрудников Пулково.

В аэропорту Пулково состоялся традиционный концерт для сотрудников, который проводится ежегодно в конце лета. В этом году участие в мероприятии приняли работники воздушной гавани, а также студенты, проходившие практику и стажировку.

Праздничная программа началась с "Шоу флагов" и исполнения песни сотрудников аэропорта. После этого на сцену вышла российская певица Юлия Савичева, подготовив музыкальное выступление для зрителей.

По информации пресс-службы Пулково, концерт стал благодарностью всем специалистам и студентам, обеспечившим стабильную работу аэропорта в летний сезон. В этом году в Пулково трудились 1 тыс. студентов из 25 регионов России, а также впервые — представители из Беларуси. Среди них были участники программ Российских студенческих отрядов, проекта "Взлетная полоса" и практиканты.

Поздравления сотрудникам и молодежи, начавшей карьеру в авиации, передал заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Фото: Piter.TV