В Петербурге задержали 21-летнего жителя Урала по подозрению в теракте

Сотрудники транспортной полиции и ФСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали 21-летнего жителя Свердловской области. Его подозревают в поджоге оборудования для установки свайных фундаментов. Об этом сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

Молодой человек, действуя по инструкциям неизвестного координатора, прибыл в Санкт-Петербург с целью поджога электропоезда. При помощи горючей жидкости он поджег агрегат. Помимо этого, у злоумышленника имелись планы совершить подобные действия в Петрозаводске. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: УТ МВД РФ по СЗФО