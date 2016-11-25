В отношении петербургского подростка, который пытался убить свою семью, возбудили дело

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц" в отношении 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.

Инцидент произошел ночью в квартире на Лужской улице в Калининском районе. Как оказалось, школьник три раза ударил шестилетнюю племянницу в область шеи, живота и правого плеча. Кроме того, юноша выстрелил из отцовского травматического пистолета в голову 57-летней матери. Помешал завершить начатое подростку его папа, мужчина также получил ранение в руку.

В настоящий момент, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства годовалого сына.

Фото:Piter.TV