Петербургский школьник перерезал горло шестилетней племяннице открыл огонь по родителям

Трагедия произошла на Лужской улице.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Петербурге 15-летний школьник пытался убить всех членов своей семьи. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью в квартире на Лужской улице в Калининском районе. Подросток порезал горло шестилетней племяннице, а затем выстрелил в отца и мать. Женщине пуля попала в висок, а мужчине — в руку. Известно, что члены семьи живы. Однако шестилетнюю племянницу госпитализировали.

Семья, в которой проживал подросток, благополучная и на учете не состояла. В настоящий момент подросток находится в отделении Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства годовалого сына.

Фото:Piter.TV