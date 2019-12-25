В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства годовалого сына. Подробности рассказали 6 ноября в пресс-службе Следкома в 47 регионе.

По предварительной информации, 4 ноября, находившись в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый с целью убийства сдавил шею своему годовалому сыну. Ему не удалось довести начатое до конца, ему помешала супруга. Жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку, до смерти избившую свою месячную дочь, поместили под домашний арест. Обвиняемая признала свою вину.

Фото: Piter.tv