Обвиняемая признала свою вину.

Петербурженку, до смерти избившую свою месячную дочь, поместили под домашний арест. О решении суда 7 ноября рассказала объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Отмечается, что во Фрунзенском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Установлено, что смерть девочки наступила в квартире. Обвиняемая признала вину, у нее есть еще один ребенок, кроме того, она находится на пятом месяце беременности. Она попросила у суда домашний арест, отметили в пресс-службе.

В результате следствию было отказано в ходатайстве. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 5 января 2021 года.

Полицейские задержали 25-летнюю женщину, до смерти избившую свою новорожденную дочь, в начале ноября.

Как стало известно Piter.TV, убийство в квартире на Загребском бульваре произошло еще в марте, однако тогда на теле рожденной недоношенной малышки не нашли внешних признаков насильственной смерти.

В августе судмедэксперты определили, что смерть месячной девочки наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди. 6 ноября следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, что в тот мартовский день молодая мать, внезапно испытав к младенцу неприязнь, не менее 11 раз ударила дочку руками в голову и грудь.

Фото: Piter.tv