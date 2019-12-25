В Петербурге задержали женщину, до смерти избившую свою месячную дочь

Инцидент произошел еще в марте.

Петербургские полицейские задержали 25-летнюю женщину, до смерти избившую свою новорожденную дочь. Как стало известно Piter.TV, убийство в квартире на Загребском бульваре произошло еще в марте, однако тогда на теле рожденной недоношенной малышки не нашли внешних признаков насильственной смерти.

В августе судмедэксперты определили, что смерть месячной девочки наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди. 6 ноября следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, что в тот мартовский день молодая мать, внезапно испытав к младенцу неприязнь, не менее одиннадцати раз ударила рукой дочку руками в голову и грудь.

Неработающую женщину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы рассказывали, что пенсионер из Петербурга пытался поймать цыганку, "продавшую" ему мед за 30 тыс. рублей.

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