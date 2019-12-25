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Пенсионер из Петербурга пытался поймать цыганку, "продавшую" ему мед за 30 тыс. рублей
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib

Пенсионер из Петербурга пытался поймать цыганку, "продавшую" ему мед за 30 тыс. рублей

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Неизвестная лишь воспользовалась предлогом, чтобы зайти в квартиру.

Женщина цыганской внешности украла у пенсионера 30 тысяч рублей, зайдя в его квартиру под предлогом продажи меда. Позже неизвестная вновь наведалась к потерпевшему. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 12 августа, в полицию обратился сын мужчины 1937-го года рождения. Выяснилось, что 11 августа гражданка зашла в квартиру на проспекте Пархоменко, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры и похитила 30 тыс. рублей. На следующий день она вновь пришла по указанному адресу. Потерпевший попытался ее задержать, но злоумышленница скрылась. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец добровольно сознался в краже велосипеда и инструментов из квартиры в Выборгском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: мед, похищение, цыганка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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