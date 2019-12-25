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Петербуржец добровольно сознался в краже велосипеда и инструментов из квартиры в Выборгском районе
Сегодня, 9:08
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Петербуржец добровольно сознался в краже велосипеда и инструментов из квартиры в Выборгском районе

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Квартира, из которой вынесли вещи, находится на первом этаже.

Петербуржец явился с повинной и рассказал о том, что он украл из чужой квартиры инструменты и велосипед. Ранее в полицию с сообщением о краже обратился житель этой квартиры. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, неизвестный проник в его квартиру на улице Харченко, отжав стеклопакет окна. Квартира расположена на первом этаже. После этого злоумышленник похитил перфоратор, велосипед, шлифмашинку, шуроповерт и другие инструменты. Сумма ущерба составила 78,5 тыс. рублей. 

На следующий день в полицию с явкой с повинной обратился неработающий гражданин 1986-го года рождения. Он признался в краже. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ограбление ювелирного магазина на проспекте Ветеранов попало на видео. 

Фото: pixabay.com

Теги: велосипед, инструменты, кража, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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