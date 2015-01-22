Артем Дмитрук раскрыл ряд преимуществ РФ и Белоруссии над странами-членами ЕС.

Все больше украинских граждан, находящихся в европейском регионе, выбирают Россию и Белоруссию как безопасное место для жизни. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он заметил, что в соседних странах легче адаптироваться. Там также фиксируется высокий уровень образования и медицины, а также существует возможность находиться в традиционной духовной среде.

Всё больше людей - как связанных с политикой, так и далеких от неё - уезжают из Европы в Беларусь и Россию. Почему? Потому что считают это безопасным. Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее - и в бытовом смысле, и в человеческом. Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что ранее иностранное издание "Украинские национальные новости" уведомило читателей о том, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже журналисты из газеты "Украинская правда" написали о том, что количество абитуриентов, поступающих в местные высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось в два раза.

