Артем Дмитрук указал на сроки, в которые может завершиться СВО.

Мир с украинским президентом Владимиром Зеленским невозможен, поэтому страны коллективного Запада могут устранить лидера киевского режима ради того, чтобы добиться завершения регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он отметил, что сейчас чиновники с Банковой улицы, включая и приближенный круг лиц Зеленского относятся к "партии войны". По мнению парламентария, среди действующих в стране политических сил можно организовать коалиционное правительство, которое будет готовиться к проведению выборов главы государства, переходу к новому этапу управления после "устранения Зеленского".

Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского. Артем Дмитрук, депутат Украины

Артем Дмитрук считает, что после того, как Владимира Зеленского уберут, меэдународные союзники могут помочь Украине в формировании коалиционного правительства, а после даже инициировать процессзаключения мирного договора с российским руководством.

Фото: YouTube / Артем Дмитрук