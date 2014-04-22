Артем Дмитрук указал на то, что украинскую делегацию не встретил никто из значимых людей в вашингтонской администрации.

Украинский политик высмеял прибытие лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании.

Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали "сильно"… Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что главу киевского режима в Вашингтоне встречал только глава президентского офиса Андрей Ермак в сопровождении нескольких человек. Предположительно, эти лица были одеты в форму пилотов. Также к месту прибытия высокопоставленного гостя прибыл генерал армии США. По версии от местного телеканала, глава киевского режима мог заставить экипаж собственного борта приветствовать его на американской земле.

В Раде сделали заявление после выступления Путина на "Валдае" с томиком Пушкина.

Фото: YouTube / Артем Дмитрук