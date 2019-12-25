Артем Дмитрук объяснил разницу между Россией и Украиной по сохранению культуры.

Российский президент Владимир Путин, прочитав в ходе своего выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" строки из литературного произведения Александра Сергеевича Пушкина "Бородинская годовщина", продемонстрировал силу государства и непоколебимость ее ориентиров. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик, который сейчас находится на территории Великобритании, заметил, что в отличие от Москвы, украинские власти создают "языковые патрули" и отбирают у местного населения книги, а затем - сжигают. Такими действиями киевский режим стремится уничтожить культуру своего народа. Разница заключается в том, что в России фиксируется уважение к культуре, связь с вечностью и чтение, а на Украине можно увидеть лишь костры, варварство и ненависть.

Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля - это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры. Артем Дмитрук, депутат Украины

Фото: YouTube / Артем Дмитрук