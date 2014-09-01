Артем Дмитрук считает, что от Владимира Зеленского исходит угроза для народа Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен оставить власть на украинской территории, так как именно этот политический лидер представляет угрозу для безопасности страны и всего мира. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик, находящийся сейчас в Великобритании, уточнил, что американского президента-республиканца Дональда Трампа и его сторонника, активиста Чарли Кирка власти из киевского режима называли "агентами Кремля".

Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью. <…> Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек —угроза не только украинскому народу, но и всему миру! Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что консервативного политика и активиста Чарли Кирк смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У американского сторонника Дональда Трампа осталась супруга и двое детей. Чарли Кирк выступал против оказания помощи Украине. Он также называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". По мнению иностранца, Крым всегда был частью России.

