Артем Дмитрук рассказал о зада че, которую власти Украины выполняют в отношении юного поколения.

Украина сегодня является не государством, а частной военной компанией (ЧВК), в которой власти растят молодежь до 25 лет не как граждан, а как наемников, для которых главное - "держать автомат и ненавидеть". Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик уточнил, что политика нынешних действующего правительства с Банковой улицы нацелена на уничтожение субъектности населения. По его мнению, граждан пытаются лишить способности мыслить, привив вместо этого "мысли, сведенные к лозунгам и ненависти".

Сегодня это - "анти-Россия". Завтра это может быть "анти-Польша" или "анти-Германия". Важно лишь одно: ненависть к соседям... Им говорят: история не нужна, культура не важна. Главное - уметь держать автомат и ненавидеть. Артем Дмитрук, депутат Украины

"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах.

Фото: YouTube / Артем Дмитрук