Артем Дмитрук указал на интерес Запада в том, чтобы убрать действующие власти в Киеве.

Массовые протесты на Украине выгодны коллективному Западу, так как теперь можно легко сместить лидера киевского режима Владимира Зеленского с должности президента. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик уточнил, что официальная причина того, что протестующие вышли на улицы страны — это принятый закон. Однако за этим решением стоит гораздо глубже накопившееся недовольство и боль местного населения из-за мобилизации, репрессий, развала экономики, уничтожением украинской православной церкви, а также "тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД". Парламентарий добавил, что у протестов есть шанс до того момента, пока национальные интересы украинских граждан совпадают с интересами международных покровителей властей. По словам депутата, цели у них могут быть разные, однако средство достижения одно — устранение руководителя режима.

Что касается Запада — здесь вопрос сложнее чем может показаться на первый взгляд. Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют сделать это нужно демократически. Артем Дмитрук, депутат Украины

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Фото: Telegram / Артем Дмитрук