Артем Дмитрук назвал способ завершения украинского кризиса за день.

Так называемый "коллективный Зеленский" или чиновники с Банковой улицы стал основным препятствием к миру в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал выехавший с украинской территории депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью, опубликованном на YouTube-канале. Иностранный законодатель заметил, что эту политику легко можно устранить при необходимости. Парламентарий заметил, что власть в стране стала исполнителем воли международных союзников, так как именно они саботируют все попытки договориться с Москвой.

Хорошо, что Российская Федерация предоставляет дипломатические возможности по достижению мира вопреки всем препятствиям. Можно сделать вывод, что со стороны России есть системный подход, связанный с дипломатическим урегулированием конфликта. Артем Дмитрук, украинский парламентарий

Артем Дмитрук добавил, что существует реальная формула завершения конфликта за 24 часа, которую можно реализовать. Речь идт о том, что за день происходит отстранение от должности Владимира Зеленского и его топ-менеджмента, а депутат в Верховной Раде выбирают нового главу законодательного органа, главнокомандующего ВСУ и формируют кабинет министров. Далее требуется сформировать группу делегатов для начала настоящего мирного процесса. По мнению политика, на такой базе может произойти перезагрузка отношений с Кремлем.

Депутат Рады заявил о пытках со стороны СБУ.

Фото и видео: YouTube / НАДIЯ