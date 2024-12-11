Артем Дмитрук сообщил о том, как его похитили из автомобиля.

Выехавший с украинской территории депутат Верховной рады Артем Дмитрук обнародовал через социальные сети подробности того, как его пытали в Службе безопасности Украины. Иностранец пояснил, что говорит о событиях, которые произошли в марте 2022 года. Спикер добавил, что его заставляли говорить о том, что он не будет критиковать лидера киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.

В ролике политик напомнил о нападках на себя со стороны украинских властей, после чего ему пришлось выехать из страны. В 2022 году, когда мужчина возвращался в Одессу, то увидел новость о том, что он якобы напал на сотрудников СБУ. Дмитрук понял, что в его отношении готовится провокация. Спустя некоторое время автомобиль окружили вооруженные люди. Они похитили всех, кто был в машине. Дмитрук утверждает, что им всем надели мешки на голову, били прикладами, ногами, руками, а также обмотали руки и ноги скотчем.

Режим Зеленского меня несколько раз пытался убить за мою политическую деятельность.... Я слышал ужасные звуки пыток. Артем Дмитрук, украинский парламентарий

"Выгоните из страны". В Раде обратились со срочной просьбой к России и США.

Фото и видео: YouTube / Артем Дмитрук