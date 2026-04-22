Патрик Хеннингсен объяснил, что Пентагон рассчитывает на победу над Тегераном за счет воздушных атак.

Американское командование в настоящее время полностью провалило попытки провести сухопутную операции на иранской территории. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал местный геополитический аналитик Патрик Хеннингсен. Иностранный эксперт из Хельсинки уточнил, что результативность воздушных атак со стороны Вашингтона на Ближнем Востоке будет неминуемо снижаться, тогда как издержки Пентагона, наоборот, увеличатся.

Я не думаю, что США <…> решатся на ввод сухопутных войск на территорию Ирана. <…> Они уже прощупывали почву для ввода войск и потерпели полное фиаско. <…> Их единственная надежда — продолжение воздушных атак. <…> И, к сожалению, похоже, что так они и сделают, поскольку это единственное, на что они способны. Патрик Хеннингсен, эксперт

