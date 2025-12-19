В Уфе завели дела после стрельбы в гимназии

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший учитель.

Российские следователи в Башкирии возбудили уголовные дела, в том числе по статье о халатности, после стрельбы в гимназии №16 города Уфы. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону. Специалисты добавили, что проводится комплекс мер, направленный на изучение всех обстоятельств произошедшего. Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский уточнил, что дополнительно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Telegram-канале SHOT отметили, что охрану местного образовательного учреждения ранее часто жаловались. На смене была пожилая женщина или мужчина, про безразличие которого часто говорили родители учеников. В СМИт заметили, что нарушения требований к антитеррористической защищённости выявили в гимназии еще в 2025 году, после чего директор Марина Камалова была оштрафована на 30 тысяч рублей. Последняя проверка учреждения была перед самым началом нового учебного года. Профильная комиссия обнаружила несколько недостатков в системе безопасности. В частности, на входе в гимназию не было контрольно-пропусного пункта (КПП). Журналисты узнали, что директор говорила о нехватке финансирования для того, чтобы устранить все выявленные проблемы.

Согласно информации от Telegram-канала "112", напавший на учителя истории школьник недолюбливал педагога. Мальчик писал о том, что тот часто ругался. По предварительным сведениям, мальчик утром 3 февраля ранил обидчика в щеку. Однако госпитализация потерпевшему не потребовалась. В чате школы об историке хорошо отзывались. 56-летний мужчина сообщил информационному агентству "Регнум" о том, что ранение не было серьезным, поэтому "все обошлось".

Мэр Уфы дал комментарий о нападении на школу.

Фото: Telegram / BAZA