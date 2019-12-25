Производство авто возобновят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году

На площадке бывшего завода Toyota начнут собирать по тысяче машин ежегодно.

Серийный выпуск автомобилей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется начать в первой половине 2026 года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.

По словам Александра Ситова, на предприятии после перезапуска планируется выпуск около 1 тыс. автомобилей в год. К реализации проекта привлечены "Камаз", "Газпром", Минпромторг и иностранный партнёр. Он отметил, что сроки запуска согласованы между всеми участниками проекта, и город рассчитывает на возобновление промышленного производства в обозначенные даты.

Корпорация Toyota прекратила работу завода в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года. До закрытия предприятие имело мощность до 100 тыс. машин ежегодно.

Фото: freepik (usertrmk)