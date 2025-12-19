Массовое ДТП на проспекте Энгельса парализовало движение у Парнаса

Семь автомобилей столкнулись на виадуке на севере Петербурга.

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге и привело к серьезным заторам в районе станции метро Парнас. Все полосы движения на одном из участков были временно перекрыты.

Вечером 23 января на севере Санкт-Петербурга зафиксировано массовое дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям очевидцев, авария произошла на проспекте Энгельса. Согласно данным онлайн-карт, столкновения произошли на виадуке в районе пересечения проспекта Энгельса с Суздальским проспектом. На данном участке было зафиксировано перекрытие всех полос движения. В результате аварии образовались заторы на проспекте Энгельса от улицы Николая Рубцова до проспекта Луначарского. Затруднения движения также отмечены на улице Михаила Дудина вблизи станции метро Парнас, а также на прилегающих магистралях, включая проспект Просвещения.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали семь автомобилей.

Фото: "Яндекс Карты"