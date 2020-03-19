Москвич получил 24 года строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней в Подольске

Мужчину поймали на следующий день после совершенного им преступления.

На территории Московской области оглашен приговор жителю российской столицы, признанному виновным в совершении тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней девушки. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета страны. В надзорном ведомстве указали, что фигурант уголовного дела признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 131, пунктам "д" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об изнасиловании и убийстве с особой жестокостью в отношении 16-летней знакомой злоумышленника.

10 марта 2023 года днем молодой человек под предлогом разговора пришел в квартиру к своей знакомой в Подольске, где у них из-за личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого он избил девушку, после чего изнасиловал. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, мужчина нанес несовершеннолетней не менее 41 удара ножом в область шеи. Затем он понял, что потерпевшая все еще жива. Убийца запер входную дверь квартиры на замок, чтобы девушке не смогли оказать медицинскую помощь, после чего скрылся с места преступления. Смерть несовершеннолетней наступила в карете скорой медицинской помощи. Пациентка скончалась от полученных повреждений. Уже на следующий день благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативников фигурант расследования был установлен и задержан. Сейчас по решению судебной инстанции обвиняемый проведет 24 года заключения в колонии строгого режима.

В Волжском закрыли массажный салон, где несовершеннолетние оказывали клиентам интим-услуги.

Фото и видео: ГСУ СК по Московской области