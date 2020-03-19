Полицейские и Рос гвардия задержали шестерых подозреваемых в незаконном бизнесе.

На территории города Волжский российские правоохранительные органы выявили массажный салон, в котором несовершеннолетние оказывали клиентам интим-услуги. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники прес-службы регионального управления полиции по Волгоградской области. Задержания происходили при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Оперативникам удалось поцмать шестерых подозреваемых, являвшихся членами организованной группы.

В надзорном ведомстуе полагают, что с марте 2024 годаранее судимый 33-летний житель области арендовал нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина. Затем мужчина открыл там заведение под видом массажного салона. Сотрудницы точки за денежное вознаграждение оказывали клиентам услуги интимного характера. В том числе такуб работу выполняли девушки-подростки. Спустя некоторое время к криминальной деятельности притона подключилась ранее судимая 37-летняя местная жительница. Вместе фигуранты расследования вовлекли в свой незаконный бизнес ещё четверых человек. Они исполняли роли администраторов, а также подбирали персонал. Сейчас в отношении банды возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 240 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа