На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

на Камчатке сотрудники полиции с применением оружия задержали подозреваемого в угоне транспортного средства.

На территории Камчатского края злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. Этот инцидент заметили российские правоохранительные органы из состава местной Госавтоинспекции по Елизовскому району. Инспекторы потребовали от водителя-нарушителя остановить транспортное средство. Однако шофер не подчинился и увеличил скорость, после чего началось его преследование. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что водитель изо всех сил старался скрыться из виду. Он создавал угрозу безопасности других участников ПДД.

Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие не повлияло на лихача. Тогда один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение. пресс-служба МВД по Камчатке

Специалистам удалось остановить машину поселке Северные Коряки. Подозреваемый был задержан. Позже выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а автомобиль находится в угоне. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 166 УК РФ. Фигурант расследования сейчас отправлен под стражу. Дополнительно в его отношении составлены три материала об административном правонарушении. Документы направлены в судебную инстанцию. Еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы.

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Фото и видео: МВД Медиа