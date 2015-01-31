В Туве привлекли к ответственности родителей юных виновников пожара, охватившего более 400 га

Дети играли с огнем, но затем испугались последствий и убежали.

Российские правоохранительные органы по Туве привлекли к ответственности родителей юных виновников пожара, охватившего более 400 га территории. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-служьы регионального управления полиции. Известно, что природное возгорание произошло в районе села Кызыл-Арыг. Изначально сотрудникам местной администрации и народным дружинникам удалось потушить пламя. Однако затем огонь разгорелся снова,. В результате пожар охватил лесной массив, расположенный между сёлами Сой и Владимировка.

Для ликвидации пожара привлекли около 300 человек, режим ЧС был введён в Тандинском районе. Пламя удалось остановить спустя сутки. пресс-служба МВД РФ по Туве

Оперативники выяснили, что трое малолетних детей, играя без присмотра взрослых, решили устроить поход. Один из мальчиков взял с собой спички и бумагу. В лесу виновники событий разожгли костёр из сухих веток. Однако затем поджигатели смогли справиться с разгоревшимся пламенем, которое перекинулось на кусты и траву. Ребята испугались и отправились по домам. Ранее дети не состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас их родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Устанавливается материальный ущерб, причиненный лесному фон. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

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Фото и видео: МВД медиа