Москвичу, который ударил человека дверным ключом по голове, назначен домашний арест

Мужчина раскрыл подробности нападения на москвича с собакой.

Россиянину, который травмировал человека, ударив его дверным ключом по голове, назначен домашний арест. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов в Москве. Полицейские отметили, что 67-летний житель столицы, выгуливая свою собаку, вступил в конфликт с 52-летним потерпевшим. Последний также прогуливался по улице вместе со своим питомцем. В результате словесной перепалки злоумышленник зажал дверной ключ между пальцами в кулаке и ударил им оппонента в область виска.

С черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Согласно заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред. пресс-служба МВД по региону

Оперативники установили и по месту проживания задержали подозреваемого. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

В Иркутской области полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя.

Фото и видео: МВД Медиа