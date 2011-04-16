В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

В Иркутской области полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, во время ночного патрулирования городских улиц Тайшета сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Лада". Водитель пытался скрыться от правоохранителей, несмотря на их требования остановиться. Те приняли решение применить оружие в ходе погони. Один из них сделал предупредительный выстрел вверх и несколько прицельных по колесам автомобиля.

Водитель не справился с управление и съехал в кювет. Он заблокировал двери автомобиля, но полицейские выбили лобовое стекло. Отмечается, что задержанный находился в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что в Тульской области задержали подозреваемых в подпольном производстве бытовой химии.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА