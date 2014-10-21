По предварительным подсчетам, нанесенный правообладателям торговых марок ущерб может составлять около 1 млн рублей.

В Тульской области задержали подозреваемых в подпольном производстве бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, производство контрафактных товаров было организовано на территории поселка в черте города Тулы. Группа из семи человек обслуживала автоматизированную линию по фасовке жидкой бытовой химии, используя этикетки с известными брендами. Они сбывали готовую продукцию в клининговые сервисы и небольшие частные магазины.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели обыски на территории предприятия. В результате изьяли производственную и компьютерную технику, документацию и порядка 1300 единиц готовой продукци. По предварительным подсчетам, нанесенный правообладателям торговых марок ущерб может составлять около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД России