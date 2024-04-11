В МВД изъяли рекордные для Челябинской области 300 кг наркотиков на миллиард рублей

Сейчас четверо подозреваемых в преступной схеме отправлены под стражу.

Рекордную для российского региона партию синтетических наркотиков изъяли правоохранительные органы на территории Челябинской области. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк. Она пояснила, что оперативникам удалось задержать четверых подозреваемых в сбыте запрещенных веществ в ос обо крупном размере. В их отношении ведутся уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Изначально сотрудники МВД задержали злоумышленника, который должен был забрать 30 килограммов синтетических наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе. На допросе мужчина рассказал, что получал указания от анонимного куратора через мессенджер. Крупные партии незаконного товара он фасовал на более мелкие, после чего передавал информацию об их местоположении сообщникам. Фигуранты расследования действовали в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Полицейским удалось выйти на след других участников криминального бизнеса. В результате в городе Чебаркуля при покушении на сбыт наркотического средства массой три килограмма была задержана жительница Магнитогорска, а в городе Миассе – 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленник планировал сбыть шесть килограммов запрещенного вещества. После этого оперативники нашли лабораторию, которая располагалась в одном из гаражных кооперативов Магнитогорска. Помещение имело два подземных этажа, на которых производился и хранился криминальный товар. на месте инцидента был пойман местный лаборант, который изготавливал наркотики.

В ходе обыска обнаружено более 240 килограммов синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры. Всего изъято свыше 300 килограммов синтетических наркотиков. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии. пресс-служба МВД РФ

Эксперты заметили, что предполагаемая производительность выявленной нарколаборатории составляла более 500 килограммов запрещенных веществ ежемесячно, а стоимость изъятого наркотика и прекурсоров –превысила один миллиард рублей. Четверым фигурантам расследования в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа