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С 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 
Сегодня, 12:50
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С 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 

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Речь идет об участке от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О. 

На Васильевском острове продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. С 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О. Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Дерптскому переулку с 24 июня.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere

 

Теги: васильевский остров, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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