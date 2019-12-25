С 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. 

Речь идет об участке от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О.

На Васильевском острове продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. С 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Среднего проспекта В.О. до Малого проспекта В.О. Объезд: Малый проспект В.О., улица Шевченко, Средний проспект В.О., 18-19-я линии В.О.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Дерптскому переулку с 24 июня.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere