С 26 июня на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Крупской

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Невском районе пройдут работы по ремонту газопровода. С 26 до 30 июня ограничат движение транспорта по улице Крупской. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от улицы Седова до улицы Бабушкина. Напомним, что в Калининском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 25 июня по 23 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Константинова и проспекта Науки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 26 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ