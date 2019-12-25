С 26 июня на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Крупской

В Невском районе пройдут работы по ремонту газопровода. С 26 до 30 июня ограничат движение транспорта по улице Крупской. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от улицы Седова до улицы Бабушкина. Напомним, что в Калининском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 25 июня по 23 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Константинова и проспекта Науки.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 26 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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