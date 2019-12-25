С 26 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта

Там пройдут работы по ремонту дорожного покрытия.

В Московском районе планируется ремонт дорожного покрытия. В связи с этим закроется движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта от площади Конституции до Бассейной улицы. Проезд будет закрыт с 26 июня до 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Варшавская улица, Бассейная улица, Кузнецовская улица, Кубинская улица, Благодатная улица. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничат движение по Витебскому проспекту. Речь идет об участке от Ковжинского переулка до КАД. Ограничения будут действовать с 25 июня до 8 июля.

Ранее мы писали, что в Московском районе ограничат проезд по Рощинской улице у железнодорожного моста. Там с 25 июня по 22 сентября будут проходить работы по размещению временных ограждений.

Фото: Unsplash, пресс-служба ГАТИ