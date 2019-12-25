Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

В Московском районе ограничат проезд по Рощинской улице у железнодорожного моста. Там с 25 июня по 22 сентября будут проходить работы по размещению временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 24 по 30 июня в связи с работами по ремонту дороги закрывается движение на Южном шоссе. Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

Объезд: проспект Космонавтов - улица Орджоникидзе - Витебский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека.

Ранее мы писали, что в Пушкине закроют проезд по Колокольному переулку. Речь идет об участке от Госпитального переулка до Гусарской улицы.

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