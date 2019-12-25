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Закрывается движение на Южном шоссе
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Закрывается движение на Южном шоссе

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Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

В Московском районе ограничат проезд по Рощинской улице у железнодорожного моста. Там с 25 июня по 22 сентября будут проходить работы по размещению временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 24 по 30 июня в связи с работами по ремонту дороги закрывается движение на Южном шоссе. Речь идет об участке от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта.

Объезд: проспект Космонавтов - улица Орджоникидзе - Витебский проспект.

Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека. 

Ранее мы писали, что в Пушкине закроют проезд по Колокольному переулку. Речь идет об участке от Госпитального переулка до Гусарской улицы.

Фото: Pxhere

Теги: гати, закрывается движение, транспорт, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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