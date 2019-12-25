В Пушкине закроют проезд по Колокольному переулку

Речь идет об участке от Госпитального переулка до Гусарской улицы.

В Пушкине ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. С 24 июня до 7 июля будет закрыто движение транспорта по Колокольному переулку. Речь идет об участке от Госпитального переулка до Гусарской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Гусарская улица, Парковая улица, Стрелковая улица, Кирасирская улица, Гвардейский бульвар, Госпитальный переулок, Колокольный переулок, улица Красной Звезды, Огородная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. .

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ