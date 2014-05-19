В Купчино ограничат движение на перекрестке Балканской и Ярослава Гашека

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Во Фрунзенском районе продолжаются работы по ремонту дорог. В связи с этим с 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

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