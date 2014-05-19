Закрывается движение в поселке Понтонный по Клубной улице

Проезд закроют 21 июня. Движение будет перекрыто до 26 июня.

В Колпинском районе продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Клубной улице у пересечения с Парковой улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют 21 июня. Движение будет перекрыто до 26 июня.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице .

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