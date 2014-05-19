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Закрывается движение в поселке Понтонный по Клубной улице
Сегодня, 12:20
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Закрывается движение в поселке Понтонный по Клубной улице

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Проезд закроют 21 июня. Движение будет перекрыто до 26 июня. 

В Колпинском районе продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Клубной улице у пересечения с Парковой улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд закроют 21 июня. Движение будет перекрыто до 26 июня. 

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице .

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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