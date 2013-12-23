С 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице 

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети. С 21 до 29 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова, включая перекресток с проспектом Римского-Корсакова. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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