С 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице 

Речь идет об участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова.

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети. С 21 до 29 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова, включая перекресток с проспектом Римского-Корсакова. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ