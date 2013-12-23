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С 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице 
Сегодня, 11:12
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С 21 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице 

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Речь идет об участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова.

В Адмиралтейском районе пройдут работы по реконструкции кабельной сети. С 21 до 29 июня ограничат движение транспорта по Большой Подьяческой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Садовой улицы до проспекта Римского-Корсакова, включая перекресток с проспектом Римского-Корсакова. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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