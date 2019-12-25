В Шушарах ограничат проезд по Витебскому проспекту

Речь идет об участке от Петербургского шоссе до Шушарской дороги.

В Пушкинском районе пройдут работы по строительству временных примыканий в посёлке Шушары. С 20 июня до 18 августа на Витебском проспекте от Петербургского шоссе до Шушарской дороги ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 20 июня ограничат проезд и в Красногвардейском районе. Там будут вестись работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим с 20 июня по 15 октября 2024 года на Новочеркасском проспекте от Комаровского проезда до Заневского проспекта ограничат проезд.

Ранее мы писали, что до 14 июля закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки.

Фото: Piter.tv