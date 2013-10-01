До 14 июля закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки 

Проезд перекроют на участке от улицы Александра Блока до набережной реки Мойки.

В Адмиралтейском районе продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей. С 20 июня по 14 июля закрывается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Пряжки. Речь идет об участке от улицы Александра Блока до набережной реки Мойки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Матисов переулок, улица Александра Блока, Перевозная улица, Банный мост, улица Декабристов, Английский проспект, набережная реки Мойки, Матисов мост. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ