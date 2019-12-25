  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ограничивается движение транспорта на перекрестке Академика Константинова и проспекта Науки
Сегодня, 12:04
154
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Ограничивается движение транспорта на перекрестке Академика Константинова и проспекта Науки

0 0

С 26 июня по 10 июля ограничивается движение по Приморскому шоссе в Репино.

В Калининском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 25 июня по 23 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Константинова и проспекта Науки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Курортном районе специалисты занимаются строительством водопроводной сети. С 26 июня по 10 июля ограничивается движение по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Новгородской улицы до Новодеревенской улицы.

Ранее мы писали, что ремонт дороги станет причиной ограничения движения на Карпатской.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere

Теги: гати, приморское шоссе, репино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии