Ограничивается движение транспорта на перекрестке Академика Константинова и проспекта Науки

С 26 июня по 10 июля ограничивается движение по Приморскому шоссе в Репино.

В Калининском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. С 25 июня по 23 июля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Константинова и проспекта Науки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Курортном районе специалисты занимаются строительством водопроводной сети. С 26 июня по 10 июля ограничивается движение по Приморскому шоссе в поселке Репино. Речь идет об участке от Новгородской улицы до Новодеревенской улицы.

Ранее мы писали, что ремонт дороги станет причиной ограничения движения на Карпатской.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Pxhere