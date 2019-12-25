Ремонт дороги станет причиной ограничения движения на Карпатской

С 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека.

С 25 июня по 7 июля в Купчино ограничат движение на Карпатской улице от Дунайского проспекта до Малой Балканской. Ограничения связаны с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

С 21 июня по 23 июля и с 25 июля по 22 августа будет ограничено движение на перекрестке Балканской и улицы Ярослава Гашека.

Ранее мы писали, что закрывается движение на Южном шоссе.

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