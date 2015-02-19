Обстрелявшего из травмата автобус лихача на "Ладе Приоре" задержали

В полицию обратился водитель автобуса.

Полиция задержала 19-летнего жителя поселка имени Свердлова, подозреваемого в обстреле автобуса из травматического оружия. Инцидент произошел вечером 2 сентября на автодороге неподалеку от населенного пункта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, 52-летний водитель автобуса обратился в полицию с заявлением о том, что около 23:28 неизвестный на автомобиле "Лада Приора" произвел несколько выстрелов в сторону транспортного средства. После этого стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.

Уже 4 сентября сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 19-летнего местного жителя. У него изъяли оружие. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). В настоящее время проводятся следственные действия.

