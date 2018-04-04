Пятерых иностранцев задержали за конфликт со стрельбой на Аллее Поликарпова

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("хулиганство").

Вечером 7 сентября полицейским в Приморском районе Петербурга поступила заявка в полицию о факте стрельбы возле дома номер 5 на Аллее Поликарпова. Прибыв на место оперативно, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых, двое из которых оказали сопротивление сотрудникам полиции, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все задержанные оказались жителями другого региона, возрастом от 47 до 56 лет. Двое сопротивлявшихся были привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"), остальные трое привлекались по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения").

Установлено, что группа находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя агрессивно, а один из участников произвел выстрелы из сигнального оружия из хулиганских побуждений. Оружие изъято сотрудниками полиции.

Никто из граждан не пострадал вследствие произошедшей стрельбы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("хулиганство"). Стрелявшего мужчину взяли под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Остальных участников распущенной вечеринки вскоре передадут в судебные органы для рассмотрения вопроса об административном наказании в виде ареста.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти