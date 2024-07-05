В ГД предложили платить ДМО матерям-героиням независимо от трудоустройства

Татьяна Буцкая призвала Минтруд России изменить закон.

Председатель "Совета матерей", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила отменить российскую норму, согласно которой работающие женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", получают право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО) только после выхода на пенсию. С соответствующей инициативой парламентарий из нижней палаты обратилась к министру по труду и социальной защите населения Антону Котякову. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля.

Совет матерей" просит вас рассмотреть возможность для внесения изменений в действующее законодательство, отменив условие о назначении ДМО только после выхода на пенсию. текст обращения

Согласно действующему закону страны россиянкам, удостоенным звания "Мать-героиня", положены в том числе ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и ДМО в размере 415 процентов от социальной пенсии. По таким делам вынесено 107 решений об установлении выплаты ДМО. Однако девять женщин, продолжающих трудовую деятельность, смогут получить ее только после прекращения работы или выхода на пенсию. "Совет матерей" считает, что такое положение дел "несправедливо" и просит Минтруд России внести изменения.

