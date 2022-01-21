В ГД предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание

Правки могут внести в ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

В Государственной думе России предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание. С соответствующей инициативой выступила первый заместитель председателя профильного комитета ниже палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политика. В положениях говорится о требованиях по наличи. в детских учреждениях диетического и лечебного питания. Сейчас подобный проект проходит через отзыв федерального правительства.

В случае принятия, депутаты дополнят закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" еще одним абзацем. В нем закреплено, что основное питание в организованных детских коллективах утверждается руководителем самой организации, но также предусматривает дополнительное меню для тех, кто нуждается в лечебном и диетическом питании. Детское меню при этом должно отвечать принципам здорового питания и нормам обеспечения питанием детей. Такие изменения могут затронуть садики, школы, колледжи и лагеря. Парламентарии просят чиновников выделить достаточное финансирование из государственного бюджета для того, чтобы не допустить нехватки обеспечения питания льготных категорий обучающихся.

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для учителей.

Фото: Piter.tv