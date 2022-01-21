  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание
Сегодня, 8:45
170
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ГД предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание

0 0

Правки могут внести в ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

В Государственной думе России  предложили закрепить в школьном меню лечебное и диетическое питание. С соответствующей инициативой выступила первый заместитель председателя профильного комитета ниже палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Текст документа по СМИ распространила пресс-служба политика. В положениях говорится о требованиях по наличи. в детских учреждениях диетического и лечебного питания. Сейчас подобный проект проходит через отзыв федерального правительства.

В случае принятия, депутаты дополнят закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" еще одним абзацем. В нем  закреплено, что основное питание в организованных детских коллективах утверждается руководителем самой организации, но также предусматривает дополнительное меню для тех, кто нуждается в лечебном и диетическом питании. Детское меню при этом должно отвечать принципам здорового питания и нормам обеспечения питанием детей. Такие изменения могут затронуть садики, школы, колледжи и лагеря. Парламентарии просят чиновников выделить достаточное финансирование из государственного бюджета для того, чтобы  не допустить нехватки  обеспечения питания льготных категорий обучающихся. 

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для учителей.

Фото: Piter.tv

Теги: горячее питание, госдума, детское питание, диетическое питание, лечебное питание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии