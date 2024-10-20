В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для учителей

Депутаты раскрыли суть новой социальной поддержки педагогов.

Группа депутатов внесет на рассмотрение Государственной думы межфракционный законопроект о бесплатном питании для учителей в школах не менее одного раза в день. Соответствующий текст документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. Известно, что авторами законодательной инициативы стали первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко (СРЗП), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Правки могут быть внесены в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах. Дмитрий Гусев для ТАСС

Нина Останина сообщила, что горячее питание для учителей может стать не только одной из форм социальной поддержки со стороны государства, но также и увеличит уровень качества всего школьного питания. Речь идет о том, то учителя сами смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь. Такие условия позволят властям сделать горячее питание в школах более здоровым и сбалансированным.

Фото: Piter.tv