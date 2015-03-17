В ГД предложили провести кредитную амнистию для уязвимых категорий граждан

Сергей Миронов объяснил, что ряд категорий граждан будут платить только за "тело долга", а не за пени, штрафы и дополнительные проценты.

Кредитная амнистия в виде отмены штрафов, пени и процентов по займам должна быть проведена в России для некоторых социально незащищенных категорий граждан. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов. Законодатель уточнил, что дл граждан с низкими доходами, лишившихся рабочего места, а также для людей с инвалидностью предлагается простить штрафы, пени и дополнительные проценты. При этом эти категории должны погасить тело задолженности в течение 20 лет. Аналогичную меру политик предложил распространить на пострадавших жителей из приграничных регионов страны. Такая инициатива будет продвигаться во время осенней сессии в Государственной думе.

Мы уверены, что людям, живущим на приграничной с Украиной территории, которые очень сильно пострадали, тоже необходимо простить все эти проценты и штрафы. Только пускай платят в течение 20 лет тело долга. Мы считаем это абсолютно правильным. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов отметил высокую закредитованность россиян. На текущий момент долги населения составляют 37 триллионов рублей. Речь идет о том, что 13 миллионов человек в России находятся "в долгах как в шелках", поэтому они никогда не смогут вернуть взятые денежные средства. При этом эти люди свыше 80 процентов собственных доходов тратят на погашение долгов. Однако для того, чтобы погасить один кредит, им приходится брать другой.

Фото: Piter.tv